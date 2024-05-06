Знакомство в соцсетях, свадьба и беременность: история любви футболиста Кучаева и фигуристки Радионовой

Спортсмены готовятся впервые стать родителями.

Спортивные достижения Кучаева и Радионовой

Футболист Константин Кучаев с начала 2024 года играет в клубе «Пари Нижний Новгород». С 2017-го он выступал за ЦСКА и провел сезон в «Рубине». С армейцами полузащитник добился главных успехов в профессиональной карьере: стал обладателем Кубка России (2022/23) и трехкратным серебряным призером чемпионата (2016/17, 2017/18, 2022/23).

Фигуристка Елена Радионова выступала в одиночном катании. На ее счету бронза чемпионата мира (2015), два серебра чемпионата Европы (2015, 2016). Фигуристка становилась чемпионкой России (2015) и победила на Универсиаде в Алма-Ате (2017). Девушка дважды завоевывала серебряные медали на командном чемпионате мира (2015, 2017). На юниорском уровне спортсменка имеет уникальное достижение: она — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014).

Константин Кучаев и Елена Радионова. Фото Соцсети

История любви Кучаева и Радионовой

Константин и Елена познакомились в соцсетях в 2018 году. Футболист увидел фотографию фигуристки в ленте и написал ей. Девушка не сразу отнеслась серьезно к молодому человеку, ее мысли были только о фигурном катании. Кучаев долго добивался встречи со Радионовой. Она согласилась только спустя месяц.

«Просто написал в директ. Я в тот момент даже не знал, кто это. Ну я же с человеком общаюсь. Для меня не так важно, какие у него заслуги... Нет, это, конечно, классно! Но мне в первую очередь был интересен человек, а не его регалии», — рассказывал Кучаев в интервью «СЭ».

«Он сам появился в моей жизни, сам написал, сам захотел встретиться. Это было достаточно давно. У меня тогда на первом месте стояла карьера. Был олимпийский год, было вообще не до этого, но Костя все-таки сделал так, что привлек мое внимание. До него романов не было. Ни одного», — рассказывала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Молодой человек не только красиво ухаживал за девушкой, но и доказывал свои чувства поступками. Спортсменка не смогла устоять перед футболистом и ответила ему взаимностью.

«Я никогда не испытывала нехватки мужского внимания, но он не оставил мне вариантов на раздумья. Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надежный... Очаровал меня действиями. Я такой человек, который трудно идет на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал», — говорила Радионова в интервью РИА «Новости».

Сперва встречи были редкими, оба — действующие спортсмены. Регулярные сборы, турниры и игры не давали им видеться часто.

«Поначалу просто общались — это длилось больше года. За это время встретились, может, раз шесть. У нее в то время были отборы, турниры. Из-за графика наше знакомство проходило очень медленно — мы просто не могли видеться. Потом, когда у нее появилось свободное время, не мог уже я. В этом плане было тяжеловато», — рассказывал Кучаев «СЭ».

Пара начала встречаться, однако от общественности они скрывали свои отношения.

Об их романе было известно только близким. Родионова раньше не интересовалась футболом, даже на стадионе ни разу не была.

«Моя первая игра, на которую я пришла, это ЦСКА — «Локомотив». Я сразу попала в нереальную атмосферу, где даже файеры зажигали. Обычно в фигурном катании все так спокойно смотрят, интеллигентный вид спорта. В футболе — это эмоции, шум, все кричат. Это было очень непривычно. Но я вышла в каком-то приподнятом настроении, ты заряжаешься от этих эмоций,пропускаешь все через себя — горечь проигрыша и радость победы», — рассказывала Елена «СЭ».

Вскоре Кучаев представил избранницу своим партнерам по ЦСКА. Футболист познакомил Елену с Игорем Дивеевым, Иваном Обляковым и Федором Чаловым. Друзья много времени проводят вместе, ходят друг к другу в гости, отмечают праздники и ездят отдыхать.Константину тоже пришлось научиться разбираться в фигурном катании.

«В семье Лены любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю. Но со временем чуть-чуть узнал, кто выступает, что есть лутц, аксель, и вот это все. Точнее, знаю, что есть такие прыжки, но не знаю, как они исполняются», — рассказывал Кучаев в шоу «Один дома».

В марте 2020 года влюбленные решили официально заявить о своих чувствах. Фигуристка и футболист опубликовали совместное фото в день его рождения.

Константин Кучаев и Елена Радионова. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Кучаева и Радионовой

В 2022 году в канун Нового года Кучаев сделал Елене предложение во время отдыха на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане. О радостном событии девушка рассказала в своих соцсетях.

«Лучшее, что со мной произошло в 2022 году! Я сказала «да»!» — написала Радионова на своей странице.

Хавбек запланировал предложение за полгода. В ответственный момент он не волновался.

«Я давно для себя решил. Еще где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать именно в отпуске, когда мы вдвоем и ничего не отвлекает», — рассказывал Кучаев пресс-служба ЦСКА.

Фигуристка сразу же начала подготовку к свадьбе. Тянуть с торжеством не стали и роспись запланировали на 6 июня 2023 года. Фигуристка для свадебной церемонии выбрала облегающее белое платье с открытыми плечами без бретелек и с высоким вырезом на ноге. Жених был в классическом черном смокинге.

Поздравить молодоженов пришли фигуристки Камила Валиева, Софья Самодурова и Елизавета Нугуманова, гимнастки Ангелина Мельникова, Александра Солдатова и Евгения Канаева, футболисты Федор Чалов, Иван Обляков и другие.

Елена Радионова и Константин Кучаев. Фото Соцсети

Беременность Радионовой

В 2024-м в семьях фигуристов настоящий беби-бум. Елена Ильиных, Василиса Даванкова, Екатерина Боброва родили наследников. О беременности объявляли Татьяна Волосожар и Анна Погорилая, ожидается пополнение в семьях Александра Энберта и его супруги Алеси, Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.

В середине весны в рядах тех, кто готовится стать родителями, стало на одну пару больше. В апреле Радионова выложила фото, где виден округлившийся живот. Победительница Универсиады подписала снимок «Наш мир», сопроводив слова эмодзи с сердечком.

Еще до беременности фигуристка признавалась, что они с Константином еще не решили, будет ли их ребенок заниматься спортом или нет.

«Пока рано об этом говорить, сначала надо стать родителями. Наше мировоззрение со временем может измениться. Я ничего не имею против спорта. И неважно, какой вид это будет. Спорт прививает дисциплину, характер, развивает мышечный каркас, иммунитет. Но пока не думаем, чем будут заниматься дети», — рассказывала спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Елена Радионова и Константин Кучаев. Фото Соцсети

Где и как живут Кучаев и Радионова

Контракт Кучаева с «Пари НН» после ухода из ЦСКА был заключен на полгода. Игрок с супругой живут на два города — Нижний Новгород и Москва. Весной хавбек разместился на клубной базе нижегородцев, жена осталась в столице.

«Пока я живу на базе, жена — в Москве. Думаю, что сейчас она точно останется в Москве до паузы на матчи сборных. После этого, думаю, мы приедем сюда вместе. Потому что пока я сюда практически ничего не привез, все осталось в Москве. После паузы, думаю, она снова уедет в Москву. Пока планы — отработать этот контракт, играть на максимум, который я могу. А дальше будет видно», — говорил Кучаев «Матч ТВ».

Вероятно, теперь будущая мама будет ждать супруга в столице.