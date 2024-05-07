КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе после матча с «Уралом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Балтикой» (2:1).

Во время флеш-интервью после игры главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал судейство позорным.

«По матчу «Урал» — «Балтика» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера гостей Артема Булойчика, это его третье нарушение в сезоне. И по материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Урал» обыграл «Балтику» благодаря голу Алексея Ионова на 90+5-й минуте встречи. После этой победы команда из Екатеринбурга поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 27 матчах.

«Балтика» опустилась на 15-ю строчку с 26 очками в 27 играх.