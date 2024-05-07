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Сегодня, 11:21

КДК рассмотрит высказывание Игнашевича о судействе после матча с «Уралом»

Константин Белов
Корреспондент
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Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матча 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Балтикой» (2:1).

Во время флеш-интервью после игры главный тренер калининградцев Сергей Игнашевич назвал судейство позорным.

«По матчу «Урал» — «Балтика» рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера гостей Артема Булойчика, это его третье нарушение в сезоне. И по материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Урал» обыграл «Балтику» благодаря голу Алексея Ионова на 90+5-й минуте встречи. После этой победы команда из Екатеринбурга поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками в 27 матчах.

«Балтика» опустилась на 15-ю строчку с 26 очками в 27 играх.

Футболисты &laquo;Урала&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Балтики&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ. Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Урал
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Полузащитник «Рубина» Иву надеется однажды стать игроком клуба АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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