Завышенные зарплаты новичков, 48 миллионов для Фамейе, будущее Дюпина. Честное интервью со спортивным директором «Рубина»

Олег Яровинский отвечает на все претензии.

«Рубин» в летнее трансферное окно пошумел на рынке и подписал восемь новых игроков. По слухам, клуб давал большие зарплаты новичкам и даже команды РПЛ не могли конкурировать с Казанью. В частности, тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отмечал, что «Рубин» предлагает контракты «в два-три раза выше разумных возможностей».

Много противоречивой информации о зарплате главного новичка «Рубина» — ранее выступавшего за «Оренбург» форварда Джоэля Фамейе, который имел предложения от клубов премьер-лиги, но неожиданно для многих выбрал команду Леонида Слуцкого. Сообщалось, что ему будут платить 48 миллионов рублей в год.

«СЭ» обратился к спортивному директору «Рубина» Олегу Яровинскому, который объяснил, как клуб заманивал новичков, какие у них контракты, и рассказал об агенте, которого отодвинули от сделки и теперь он распространяет ложную информацию о зарплате Фамейе.

«Проще сказать, что «Рубин» насыпал денег, чем признать хорошую работу»

— Олег, что можешь ответить на претензию, что «Рубин» заваливает игроков деньгами и взрывает рынок?

— В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег. Хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в СМИ.

— В клубе вводили какие-то премиальные, чтобы обойти существующий в ФНЛ потолок зарплат?

— Никаких премиальных у нас в клубе нет, и позиция «Рубина» в этом отношении не поменялась. Игроки получают только фиксированную зарплату. Многие приходили на те же контракты, которые либо получали ранее, либо им предлагали другие клубы.

Например, Муллин — писали, что мы перебили предложение «Акрона» в два раза, но это не так. У него такая же зарплата, какую ему предлагали там. И Олег Иванов, к примеру, тоже будет выступать в «Рубине» за тот же оклад, что у него был в предыдущем клубе. Поэтому история о том, что мы заваливаем деньгами, очень надуманная.

— Но все же в целом вы предлагали новичкам больше, чем они получали в прежних командах?

— Ну точно не в два раза, как пишут. Ни у кого из пришедших к нам в трансферное окно игроков нет такого роста зарплаты.

Джоэль Фамейе. ФК «Рубин»

«Фамейе получает гораздо меньше, чем пишут. Возможно, слухи вбрасывает агент, который предлагал его клубам»

— Как ты отреагировал на слова Андрея Талалаева, что «Рубин» разрывает рынок и всех уводит?

— Насколько мне известно, ни одним из игроков, которых мы подписали, «Ахмат» не интересовался. Поэтому слова Талалаева вызывают недоумение.

— В среднем какие зарплаты в клубе у новичков?

— Примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц.

— А как же Фамейе? Проходила информация про 48 миллионов рублей в год. Это правда?

— Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности.

— Откуда эти слухи исходят и почему всплывают такие суммы?

— Эти цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Знаю, что Джоэля предлагали командам РПЛ, хотя игрок об этом даже не подозревал. Мы знаем, кто этот агент.

Когда «Рубин» быстро и напрямую договорился с футболистом о переходе, видимо, агента это каким-то образом задело. Он был лишен возможности заработать на этом трансфере, поэтому распускает слухи. А рассказы про 48 миллионов в год — это просто ложь. Даже близко у Фамейе нет такой зарплаты.

— В его контракте есть премиальная часть?

— Нет, но предусмотрено повышение. И не за голы или результативные действия, а в случае выхода «Рубина» в премьер-лигу и при условии, что он сыграет высокий процент матчей. Но даже тогда зарплата Фамейе все равно не будет настолько большой, как пишут.

И это касается всех игроков: их весомый вклад в наше возвращение в премьер-лигу приведет к росту их благосостояния. Но опять же — это далеко не те цифры, что были раньше. То, что в «Рубине» огромные зарплаты, — большое преувеличение.

Олег Яровинский и Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Слуцкий в свой отпуск летал на переговоры с новичками, убеждал их. Благодаря ему несколько игроков выбрали «Рубин»»

— Как вы подписали Фамейе без помощи агента и что было в случае с другими трансферами?

— Первые игроки, которых мы подписали, приходили к нам без участия агентов в переговорах. А если они все же участвовали в процессе, то без агентских комиссий. В целом так и есть — в основном мы общались о переходе напрямую с футболистами.

— Почему игроки выбирали «Рубин», а не команды РПЛ?

— Все понимают, что «Рубин» должен быть в премьер-лиге, здесь есть возможность для роста.

Очень важна роль и Леонида Викторовича (Слуцкого. — Прим. «СЭ»). Он, будучи в отпуске, включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и с Рустемом Саймановым (гендиректор «Рубина». — Прим. «СЭ») на встречи, общался с потенциальными новичками в Москве и в Казани, разговаривал с ними по телефону. Убеждал их в том, что они должны играть в «Рубине». Этот фактор вовлеченности тренера в переговоры очень важен, хотя его многие недооценивают.

У некоторых тренеров есть мнение, что не царское это дело — участвовать в переговорах, общаться с игроком, убеждать его. А для Слуцкого это нормально, и считаю, что благодаря его активному участию несколько игроков выбрали именно «Рубин», а не сопоставимые предложения от клубов премьер-лиги.

— Юрий Дюпин в «Зените» — насколько это реально?

— Пока это все без конкретики.

— У Ильи Самошникова остается год контракта с «Рубином», много слухов о его уходе. Чего ожидать?

— Ситуация очень простая. Официальных предложений по нему к нам не поступало. Как и по Дюпину. Поэтому на данный момент они — игроки «Рубина».