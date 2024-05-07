Жо задержан в Бразилии! Легендарный форвард ЦСКА провел ночь в тюрьме

Арестовали прямо перед матчем.

Бразильским футболистам точно нужно обучающее пособие по тому, как избегать проблем с законом. За последние пару лет именно в этой стране кучно пошли скандалы — Алвес, Робиньо, Кафу, Рональдиньо, Антони и многие другие попадали в истории, а в отдельных случаях еще и за решетку. Теперь в списке прибавление — задержан 37-летний экс-форвард ЦСКА Жо.

Нападающий выступал за армейцев два с половиной сезона и за это время стал настоящей легендой — Жо Алвес забил больше 40 мячей и выиграл с ЦСКА пять трофеев, включая одно чемпионство. Летом 2008-го бразилец перебрался в «Манчестер Сити» за 24 миллиона евро, став одним из самых дорогих трансферов на выход в армейской истории.

Потом у Жо была насыщенная карьера, даже слишком — после ЦСКА он сменил больше 10 клубов. Бразилец поиграл в Англии (кроме «Сити» был еще «Эвертон»), Турции, ОАЭ, Китае, Японии, Саудовской Аравии и в нескольких клубах на родине. В Бразилии футболист выступает и сейчас — зимой в статусе свободного агента присоединился к «Амазонасу» из серии Б.

Здесь Жо и настигли проблемы. Как сообщает Globo, 6 мая нападающий был в пути на матч серии Б с «Понте Претой», и на выходе из автобуса его задержали сотрудники полиции. Примечательно, что футболист попал в стартовый состав — тренеру пришлось экстренно искать замену. Ночь с понедельника на вторник Жо провел в тюрьме — его обвинили в неуплате алиментов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат, приставленный к игроку «Амазонасом», прокомментировал ситуацию: «В одном из городов штата Баия был выдан ордер на арест за довольно небольшой долг. По словам адвоката, ведущего дело, долг уже выплачен. Во вторник этот долг будет погашен, и мы надеемся, что его отпустят».

Высказался и президент клуба Уэсли Коуто: «Амазонас» оказывает спортсмену всю необходимую помощь. Мы ждем информации от нашего юридического отдела, чтобы прояснить ситуацию для вас, журналистов, и наших болельщиков".

Так как процесс связан с несовершеннолетними, он пройдет тайно.

«Мы собираемся оказать спортсмену всю необходимую поддержку, чтобы он разобрался с этим. Но мы не поощряем такие вещи, мы постараемся, чтобы эти выплаты прошли как можно более корректно. Сейчас наша юридическая команда следит за Жо, чтобы он не застрял окончательно, чтобы он мог сделать платеж и освободиться», — сказал президент совещательного совета «Амазонаса» Уильям Александр.

Жо завершил спортивную карьеру в феврале 2023-го, но спустя год вернулся в футбол. Его контракт с «Амазонас» действует до конца сезона — на данный момент на счету форварда один гол во всех турнирах.