«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ, «Оренбург» сыграет в стыковых матчах

«Торпедо» и «Факел» вышли в российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).

Отметим, что «Торпедо» уступало «Кубани» со счетом 1:2, но на 90+1-й минуте Алексей Померко реализовал пенальти и спас свою команду от поражения, обеспечив ей победу в ФНЛ и выход в РПЛ.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ с 75 очками, «Факел» стал вторым с 74 очками. «Оренбург», также набравший 74 очка, в последнем туре сыграл вничью с «Волгарем» (2:2) и занял третье место, уступив «Факелу» по дополнительным показателям.

В стыковых матчах за право выйти в РПЛ сыграют «Оренбург» и ставший четвертым в ФНЛ по итогам сезона «СКА-Хабаровск».