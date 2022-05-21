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Сегодня, 16:52

«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ, «Оренбург» сыграет в стыковых матчах

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» и «Факел» вышли в российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22 в Олимп-ФНЛ.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2), а «Факел» победил «Балтику» (1:0).

Отметим, что «Торпедо» уступало «Кубани» со счетом 1:2, но на 90+1-й минуте Алексей Померко реализовал пенальти и спас свою команду от поражения, обеспечив ей победу в ФНЛ и выход в РПЛ.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ с 75 очками, «Факел» стал вторым с 74 очками. «Оренбург», также набравший 74 очка, в последнем туре сыграл вничью с «Волгарем» (2:2) и занял третье место, уступив «Факелу» по дополнительным показателям.

В стыковых матчах за право выйти в РПЛ сыграют «Оренбург» и ставший четвертым в ФНЛ по итогам сезона «СКА-Хабаровск».

Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
2:2
Кубань
Голы
Енин, 42 (0:1), Кожемякин, 61 (1:1), Большаков, 76 (1:2), Померко, 90+1 (2:2)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников (Адаев, 62) Самсонов Султонов (Прошкин, 72) Померко Енин (Орехов, 61) Нетфуллин Лебеденко (Полубояринов, 90+4) Калмыков (Лаптев, 62)
Кубань
Нестеренко Хомуха Грицаенко Большаков Гурфов (Месхи, 82) Абдоков (Алейников, 62) Лаук (Саркисов, 82) Лобкарев (Карев, 87) Сидоров Чуперка (Безденежных, 46) Петров
Предупреждения
Кожемякин 67’, Прошкин 86’  -  Чуперка 14’, Петров 90’
Судьи
Аверьянов (Санкт-Петербург)
Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. Калининград (Калининград)
Балтика
0:1
Факел
Голы
Акбашев, 51 (0:1)
Балтика
Латышонок Осипов (Тишкин, 65) Остоич Мещанинов Кленкин (Алейник, 85) Попов Альшин Кашчелан Казаев (Барсов, 65) Гелоян (Максименко, 85) Мусаев
Факел
Городовой Дашаев Пейчинович Магаль Брызгалов Акбашев (Черов, 90) Мендель Дмитриев (Шаваев, 75) Файзуллин (Шепилов, 76) Максимов (Дядюн, 76) Аппаев (Мастерной, 80)
Предупреждения
Тишкин 67’, Кашчелан 71’  -  Дядюн 80’, Мендель 84’, Городовой 90+1’
Судьи
Чебан (Москва)
Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:2
Оренбург
Голы
Бутенко, 3 (1:0), Обухов, 31 (1:1), Обухов, 32 (1:2), Симонян, 64 (2:2)
Волгарь
Смирнов Локтионов Печенкин Козлов Павлишин Гилязетдинов Капленко (Болонин, 81) Погосов (Симонян, 64) Бутенко (Носов, 76) Лесников (Стефанович, 64) Косарев (Гоманюк, 63)
Оренбург
Кеняйкин Сиваков Малых Печенин (Титков, 78) Хотулев Аюпов Ковалев (Эктов, 58) Бреев (Полуяхтов, 54) Капленко Обухов (Сычевой, 78) Фамейе
Предупреждения
Локтионов 48’, Гоманюк 90+1’  -  Сиваков 26’, Фамейе 67’
Судьи
Сельдяков (Балашиха)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 3
1-й тайм

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 1
Спартак 1
1-й тайм

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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РПЛ
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
3
31
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