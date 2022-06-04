«Уфа» объявила о расторжении контрактов с помощниками Стукалова

«Уфа» объявила о расторжении контрактов с помощниками бывшего главного тренера Алексея Стукалова.

Как сообщает пресс-служба «Уфы», вслед за 38-летним специалистом клуб покинули старший тренер Дмитрий Безняк, тренер Александр Нагорный и тренер по вратарям Анатолий Зарапин.

Контракты с тренерами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

По итогам сезона уфимский клуб вылетел из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

30 мая «Уфа» объявила о разрыве контракта со Стукаловым.