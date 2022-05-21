«Алания» победила КАМАЗ, «Нефтехимик» обыграл «Олимп-Долгопрудный»

«Алания» победила КАМАЗ в матче 38-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

В других матча тура «Енисей» победил «Велес» со счетом 3:2, а «Нефтехимик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» со счетом 4:2.

«Алания» набрала 60 очков и заняла 6-е место в турнирной таблице. У КАМАЗа 37 очков и 17-я позиция.

У «Енисея» 63 очка и 5-я строчка, а в активе «Велеса» 48 очков и 13-е место. «Нефтехимик» набрал 58 очков и оказался на 7-й позиции. У «Олимпа-Долгопрудного» 41 очко и 15-я позиция.