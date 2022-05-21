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Сегодня, 16:52

«Алания» победила КАМАЗ, «Нефтехимик» обыграл «Олимп-Долгопрудный»

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«Алания» победила КАМАЗ в матче 38-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

В других матча тура «Енисей» победил «Велес» со счетом 3:2, а «Нефтехимик» обыграл «Олимп-Долгопрудный» со счетом 4:2.

«Алания» набрала 60 очков и заняла 6-е место в турнирной таблице. У КАМАЗа 37 очков и 17-я позиция.

У «Енисея» 63 очка и 5-я строчка, а в активе «Велеса» 48 очков и 13-е место. «Нефтехимик» набрал 58 очков и оказался на 7-й позиции. У «Олимпа-Долгопрудного» 41 очко и 15-я позиция.

Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
3:2
КАМАЗ
Голы
Кочиев, 18 (1:0), Машуков, 41 (2:0), Морозов, 44 (2:1), Бутаев, 54 (3:1), Свежов, 59 (3:2)
Алания
Солдатенко Татаев Засеев (Хубулов, 47) Кочиев Бутаев Цараев (Дзахов, 59) Григорьев (Гурциев, 46) Хабалов (Хугаев, 86) Хосонов Машуков (Эльдарушев, 75) Гиоргобиани
КАМАЗ
Мамин Морозов Ганус (Садыков, 77) Аюкин Свежов Смирнов (Потапов, 85) Игнатенко Замалиев Кириллов (Янушковский, 60) Пальцев Лопатин (Казимир, 85)
Предупреждения
Засеев 39’, Хубулов 69’, Гурциев 77’, Солдатенко 78’  -  Замалиев 23’, Лопатин 66’
Удаления
Гурциев 88’ (вторая ж.к)
Судьи
Куликов (Саранск)
Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. Манеж Футбол-Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
3:2
Велес
Голы
Логуа, 3 (0:1), Логуа, 8 (0:2), Ломакин, 26 (1:2), Песиков, 26 (2:2), Кичин, 67 (3:2)
Енисей
Опарин Кичин Марков Шакуро Феррейра Ломакин (Чибисов, 73) Песиков (Глушков, 47) Иванов (Гыстаров, 90+3) Ланин Саная (Окладников, 47) Канаплин (Масловский, 89)
Велес
Кузнецов Михайленко Стаменкович (Аденийи, 47) Прищепа Денилханов (Коротков, 69) Абдуллахи (Кахидзе, 46) Галоян Кабахидзе Мальцев (Бацуев, 69) Логуа (Кертанов, 62) Саркисян
Предупреждения
Иванов 48’, Феррейра 87’  -  Кабахидзе 27’, Абдуллахи 27’
Судьи
Анопа (Благовещенск)
Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 15:00. Родина (Химки)
Олимп-Долгопрудный
2:4
Нефтехимик
Голы
Баранов, 14 (0:1), Пруцев, 50 (0:2), Данилин, 56 (0:3), Пруцев, 86 (0:4), Дорофеев, 87 (1:4), Ада, 90+2 (2:4)
Олимп-Долгопрудный
Черчесов Иполе Сухомлинов Коваленко Калачев Масимов (Бахтияров, 47) Пахомов Дорофеев Сафронов Дулаев (Ада, 47) Коротаев
Нефтехимик
Исупов Шоркин (Ширяев, 76) Калугин Бердников Котов (Ситдиков, 62) Баранов Галиулин Денисов (Хубаев, 46) Москвичев (Шарифуллин, 76) Пруцев Данилин (Уридия, 61)
Предупреждения
Дулаев 45’, Калачев 45+2’, Коваленко 89’  -  Шоркин 1’, Москвичев 68’, Шарифуллин 86’
Судьи
Цыганок (Владивосток)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 3
1-й тайм

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 1
Спартак 1
1-й тайм

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Велес
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
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