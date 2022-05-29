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Сегодня, 17:05

Газизов пока не готов рассказать о будущем «Уфы»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамиль Газизов.
Фото ФК «Уфа»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отказался от комментариев по поводу будущего клуба после вылета из РПЛ.

«Пока не готовить давать никаких комментариев», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее Газизов заявлял, что в случае вылета в ФНЛ будет стоять вопрос о существовании «Уфы».

28 мая «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в Тинькофф РПЛ и вернулся в высший дивизион.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
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