«Уфа» обратилась в ЭСК по поводу судейства Иванова в матче с «Рубином»

В пресс-службе «Уфы» рассказали корреспонденту «СЭ» о том, что клуб обратился в ЭСК РФС с жалобой в отношении судейства арбитра Сергея Иванова в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (2:1).

«Мы подали сегодня жалобу на судейство арбитра Иванова в матче с «Рубином», — сообщила пресс-служба клуба «СЭ».

Тульский «Арсенал» и казанский «Рубин» по итогам сезона 2021/22 покинут премьер-лигу и отправятся в Футбольную национальную лигу.

В 30-м туре «Рубин» уступил на своем поле «Уфе» со счетом 1:2, что позволило уфимцам обойти команду из Татарстана и занять 14-е место.