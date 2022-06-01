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Нападающий «Оренбурга» Обухов рассказал о своей жизни во время дисквалификации за допинг

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов рассказал о том, как проходила его жизнь во время дисквалификации за допинг.

4 июня 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания игрока в московском «Торпедо». После отстранения он подписал контракт с «Оренбургом».

— История с допингом сильно отразилась на вас психологически?

— Первый месяц — это катастрофа. Другого выбора не было. Надо было дальше работать, набирать форму и готовиться к чему-то, — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

— Полгода все равно лучше, чем два, как у Ивана Князева?

— Да, конечно.

— После таких случаев появляется мотивация доказать всем, что ты чистый спортсмен?

— Не сказал бы так. Я считаю, что у меня просто отобрали эти полгода. Кому-то что-то доказывать не было смысла. Я ничего не делал и потом все полгода отдыхал. После окончания дисквалификации надо было выходить на поле и делать свою работу.

— Вы говорили, что хотели закончить карьеру после этого инцидента. Понимали, чем будете заниматься в дальнейшем?

—  Если бы получил дисквалификацию на четыре года, в 34 не было бы смысла возобновлять карьеру. Мне очень нравится футбол, и я думал пойти поступать на тренера.

В прошедшем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за оренбуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

По итогам сезона-2021/22 «Оренбург» вышел в Тинькофф Российскую премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах «Уфу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-obuhov-o-diskvalifikatsii-za-doping-u-menya-prosto-otobrali-e-ti-polgoda/
Владимир Обухов
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