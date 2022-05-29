В «Химках» назвали задачу команды на следующий сезон

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о задачах клуба на сезон РПЛ 2022/2023 годов.

«Второй сезон всегда сложнее первого в РПЛ. Мы это понимали. Нашей целью было попадание в десятку, но первая часть была смазана. Хорошо, что удалось остаться в премьер-лиге. На следующий сезон вновь ставим задачу попасть в десятку. Ни в коем случае нельзя доводить до таких же нервов, как в этом сезоне», — сказал Терюшков «СЭ».

28 мая «Химки» обыграли «СКА-Хабаровск» (3:0) в стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ.