Сайманов: «Селфи Лисаковича? Не стоит его обвинять, только поддержать»

Сайманов поделился мнением о селфи Лисаковича после реализованного пенальти в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о селфи форварда Виталия Лисаковича после реализованного пенальти на 37-й минуте матча с «Уфой» в 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Селфи Лисаковича? Не стоит его обвинять, только поддержать. Лисакович понимал серьезность игры. Мы забили гол. Кто-то танцует, а он так отпраздновал», — сказал Сайманов.

«Рубин» в заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ проиграл «Уфе» (1:2). Команда заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в ФНЛ.