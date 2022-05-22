Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:33

Ахметов заявил, что ЦСКА не устроил результат сезона чемпионата России по футболу

Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Матч с «Ростовом» команда провела замечательно. Как еще? Победили 4:0. Что касается результатов сезона, то они нас не устраивают, у нас были другие задачи», — сказал Ахметов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

21 мая ЦСКА в 30-м туре одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:0. Команда заняла по итогам чемпионата пятое место с 50 очками.

24-летний Ахметов провел 22 матча за ЦСКА в сезоне-2021/22, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:0
Ростов
Голы
Марио Фернандес, 4 (1:0), Гбамен, 10 (2:0), Обляков, 52 (3:0), Дивеев, 87 (4:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Магнуссон, 90) Щенников Дивеев Мухин (Ушаков, 74) Гбамен (Набабкин, 86) Медина Бийол Обляков Эджуке Заболотный
Ростов
Бабурин Терентьев Мухин Сильянов Осипенко Мелехин (Фольмер, 61) Глебов Тугарев (Мельников, 73) Полоз (Лангович, 61) Комличенко (Нтумба Муамба, 82) Сухомлинов (Голенков, 61)
Предупреждения
Марио Фернандес 56’  - 
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Курочкина (Малаховка)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Ильзат Ахметов
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности
На одного супергероя меньше. Дзюбу прогнали из «Зенита» под свист «Виража», но с огромным количеством трофеев
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Выбери лучшего игрока 30-го тура РПЛ
«Рубин» проведет пресс-конференцию по итогам сезона без Слуцкого
Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Рубин» и «Арсенал» — объективно худшие команды РПЛ»
Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Кассьерра — лучший игрок чемпионата»
Гришин объяснил, почему лучшим тренером РПЛ считает Семака, а не Федотова
Экс-полузащитник ЦСКА Гришин: «Какие к Лещуку вопросы?»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Агент Языджи: «Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Приоритет — остаться в ЦСКА»
Агент Языджи: «ЦСКА хочет купить игрока за хорошую цену, но «Лилль» не хочет отдавать его дешево»
Гончаренко: «Без Газинского и Мартыновича тяжело представить «Краснодар»
«У Дзюбы есть предложение из США». Орлов делится инсайдами
Гришин объяснил, почему лучшим тренером РПЛ считает Семака, а не Федотова
Дзюба после ухода из «Зенита» может продолжить карьеру в США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выбери лучшего игрока 30-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости