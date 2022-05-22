Ахметов заявил, что ЦСКА не устроил результат сезона чемпионата России по футболу

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Матч с «Ростовом» команда провела замечательно. Как еще? Победили 4:0. Что касается результатов сезона, то они нас не устраивают, у нас были другие задачи», — сказал Ахметов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

21 мая ЦСКА в 30-м туре одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:0. Команда заняла по итогам чемпионата пятое место с 50 очками.

24-летний Ахметов провел 22 матча за ЦСКА в сезоне-2021/22, забил два гола и сделал три результативные передачи.