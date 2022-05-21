Алаев заявил, что «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев считает, что «Торпедо» и «Факел» найдут свое место в РПЛ. По итогам сезона-2021/22 ФНЛ оба клуба завоевали места в высшем дивизионе чемпионата России.

«Я не помню такого интересного розыгрыша ФНЛ. Все решалось в последнем туре, на последних секундах — просто огонь. Уверен, что «Торпедо» и «Факел» не затеряются в РПЛ», — цитирует Алаева ТАСС.

«Торпедо» сыграет в РПЛ впервые с сезона-2014/15, «Факел» выступит в высшем дивизионе впервые с 2001 года.