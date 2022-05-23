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Точилин назвал причины крупного поражения «Динамо» от «Сочи»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал крупное поражение «Динамо» (5:1) от сочинской команды в заключительном туре Тинькофф РПЛ.

«Тяжело ответить конкретно, что случилось с «Динамо». Если смотреть объективно, то «Сочи» был сильнее и мотивированней в этой игре. Когда «Динамо» открыло счет, этот гол не сломил, а, наоборот, добавил энергии для сочинцев. Поэтому, по большому счету, в первом тайме игра была сделана, — цитирует Точилина «Известия».

Он также прокомментировал тот факт, что «Сочи» заняло второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Является ли этот результат потолком для «Сочи»? Потолки для того и существуют, чтобы их пробивать. Есть куда двигаться сочинцам. Понятно, что нужно усиление, чтобы решать более высокие задачи. Думаю, руководство клуба и тренерский штаб будут над этим работать в межсезонье», — сказал Точилин.

29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в «Лужниках» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://iz.ru/1338332/aleksei-fomin/gnut-svoiu-ligu-samye-dramatichnye-momenty-finisha-chempionata-po-futbolu
Александр Точилин
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Ростов – Динамо
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 1 : 3
24.07 20:00
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 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
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 1 : 0
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