Точилин назвал причины крупного поражения «Динамо» от «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал крупное поражение «Динамо» (5:1) от сочинской команды в заключительном туре Тинькофф РПЛ.

«Тяжело ответить конкретно, что случилось с «Динамо». Если смотреть объективно, то «Сочи» был сильнее и мотивированней в этой игре. Когда «Динамо» открыло счет, этот гол не сломил, а, наоборот, добавил энергии для сочинцев. Поэтому, по большому счету, в первом тайме игра была сделана, — цитирует Точилина «Известия».

Он также прокомментировал тот факт, что «Сочи» заняло второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Является ли этот результат потолком для «Сочи»? Потолки для того и существуют, чтобы их пробивать. Есть куда двигаться сочинцам. Понятно, что нужно усиление, чтобы решать более высокие задачи. Думаю, руководство клуба и тренерский штаб будут над этим работать в межсезонье», — сказал Точилин.

29 мая «Динамо» сыграет со «Спартаком» в «Лужниках» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Начало — в 17.00 мск.