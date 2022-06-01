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«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!» «Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету в ФНЛ

«Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету клуба из РПЛ в ФНЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Telegram-канале видео, посвященное вылету в Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В ролике рассказывается о главных вехах клуба за его историю.

«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы! Это было красивое путешествие! Продолжение следует», — говорится в публикации.

https://t.me/fcufa_team/5604

В прошедшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 30 очков после 30 матчей.

«Оренбург» по сумме двух матчей победил «Уфу» (2:2, 2:1) и завоевал право выступать в РПЛ на следующий сезон.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 «Уфа» уступила «Оренбургу» с общим счетом 3:4.

Источник: https://t.me/fcufa_team/5604
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ФК Уфа
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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