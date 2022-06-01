«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!» «Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету в ФНЛ

«Уфа» опубликовала видео, посвященное вылету клуба из РПЛ в ФНЛ

Пресс-служба «Уфы» опубликовала в Telegram-канале видео, посвященное вылету в Олимп Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В ролике рассказывается о главных вехах клуба за его историю.

«Спасибо всем, кто был с нами все эти годы! Это было красивое путешествие! Продолжение следует», — говорится в публикации.

https://t.me/fcufa_team/5604

В прошедшем сезоне «Уфа» заняла 14-е место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 30 очков после 30 матчей.

«Оренбург» по сумме двух матчей победил «Уфу» (2:2, 2:1) и завоевал право выступать в РПЛ на следующий сезон.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 «Уфа» уступила «Оренбургу» с общим счетом 3:4.