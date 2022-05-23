Сайманов подтвердил информацию про премиальные футболистам «Рубина» в размере 10 тысяч евро

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил информацию про премиальные футболистам команды в размере 10 тысяч евро.

«Я хотел компенсировать расходы за билеты, которые игроки «Рубина» оплатили на «Уфу». Я против премиальных, и, как показала, практика, это не работает», — сказал Сайманов.

Ранее «СЭ» сообщал, что на три заключительные игры чемпионата России в «Рубине» ввели систему премиальных за победу — 10 тысяч евро. Руководство хотело этим мотивировать команду.

В итоге три решающих матча «Рубин» проиграл. Команда уступила «Локомотиву» (0:1), «Уралу» (0:3) и «Уфе» (1:2).

В сезоне РПЛ-2021/22 казанский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.