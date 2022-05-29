Кавазашвили: «Сложности «Уфы» могут обрадовать врагов Газизова. Не хочу, чтобы он падал духом»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о вылете «Уфы» из Тинькофф РПЛ.
«Республика Башкортостан очень развита и с точки зрения промышленности, и в социальных аспектах, она одна из мощнейших республик. Сомневаюсь, что у футбольного клуба «Уфа» были какие-то финансовые трудности, насколько мне известно, нефтяники очень любят помогать спорту и поддерживать его на высшем уровне. Я очень сочувствую Газизову, потому что у него есть враги в футбольном мире, особенно после ухода из «Спартака». Думаю, сложности «Уфы» их могут обрадовать. Мне не хотелось бы, чтобы Газизов пал духом. Я уверен, что команду местные бизнесмены, губернатор не бросят, не допустят исчезновения этого клуба. Пусть собираются вместе с руководителями, бизнесменами и решают вопрос о дальнейшем благополучии команды», — сказал Кавазашвили «СЭ».
Также экс-вратарь поделился своим мнением, будет ли вылет «Уфы» потерей для РПЛ.
«РПЛ — это та самая лига, в которой в обязательном порядке каждый сезон меняется две команды. Поэтому им все равно, кто уходит, а кто остается. Для них главное, чтобы участвовало 16 профессиональных клуба, которые будут поддерживать принцип честной игры», — добавил Кавазашвили.
В начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ. 28 мая «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ и вернулся в высший дивизион.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0