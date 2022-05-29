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Кавазашвили: «Сложности «Уфы» могут обрадовать врагов Газизова. Не хочу, чтобы он падал духом»

Кавазашвили поделился мнением о вылете «Уфы» из РПЛ
Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о вылете «Уфы» из Тинькофф РПЛ.

«Республика Башкортостан очень развита и с точки зрения промышленности, и в социальных аспектах, она одна из мощнейших республик. Сомневаюсь, что у футбольного клуба «Уфа» были какие-то финансовые трудности, насколько мне известно, нефтяники очень любят помогать спорту и поддерживать его на высшем уровне. Я очень сочувствую Газизову, потому что у него есть враги в футбольном мире, особенно после ухода из «Спартака». Думаю, сложности «Уфы» их могут обрадовать. Мне не хотелось бы, чтобы Газизов пал духом. Я уверен, что команду местные бизнесмены, губернатор не бросят, не допустят исчезновения этого клуба. Пусть собираются вместе с руководителями, бизнесменами и решают вопрос о дальнейшем благополучии команды», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Также экс-вратарь поделился своим мнением, будет ли вылет «Уфы» потерей для РПЛ.

«РПЛ — это та самая лига, в которой в обязательном порядке каждый сезон меняется две команды. Поэтому им все равно, кто уходит, а кто остается. Для них главное, чтобы участвовало 16 профессиональных клуба, которые будут поддерживать принцип честной игры», — добавил Кавазашвили.

В начале мая генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб может прекратить свое существование, если вылетит в ФНЛ. 28 мая «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ и вернулся в высший дивизион.

Анзор Кавазашвили
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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