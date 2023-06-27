«Родина» объявила о подписании контракта с защитником Артемом Соколом

«Родина» подписала контракт с защитником Артемом Соколом, сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний россиянин перешел на правах свободного агента — его контракт с тульским «Арсеналом» истек в июне 2023 года.

В прошлом сезоне он провел в первой лиге 22 матча и не отметился результативными действиями.