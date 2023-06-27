Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с экс-хавбеком «Уфы» Касинтурой

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Эгашем Касинтурой. Соглашение с 25-летним ангольцем рассчитано до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.

Также клуб подписал трехлетний контракт с 21-летним защитником Александром Сандарчуком.

Касинтура перешел в «Динамо» на правах свободного агента после окончания действия контракта с «Уфой».

В прошлом сезоне на его счету 35 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи.