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Сегодня, 16:42

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с экс-хавбеком «Уфы» Касинтурой

Руслан Минаев
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Эгаш Касинтура и Гаджи Гаджиев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала.

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Эгашем Касинтурой. Соглашение с 25-летним ангольцем рассчитано до лета 2026 года. Игрок будет выступать под 11-м номером.

Также клуб подписал трехлетний контракт с 21-летним защитником Александром Сандарчуком.

Касинтура перешел в «Динамо» на правах свободного агента после окончания действия контракта с «Уфой».

В прошлом сезоне на его счету 35 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Уфа
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
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 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
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 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
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 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
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3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
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3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
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