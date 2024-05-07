Ташуев о золотой гонке: «Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»
Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
— За кого вы болеете в чемпионской гонке?
— Я здоровый человек, не болею.
— Хорошо. Кому симпатизируете?
— Да сложно так сказать... Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.
— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?
— Сегодня же мы видели матч «Урал» — «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.
— Вот как?
— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, все уже решили... Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3