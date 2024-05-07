Ташуев о золотой гонке: «Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке?

— Я здоровый человек, не болею.

— Хорошо. Кому симпатизируете?

— Да сложно так сказать... Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.

— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?

— Сегодня же мы видели матч «Урал» — «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.

— Вот как?

— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, все уже решили... Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.

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