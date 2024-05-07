Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Ташуев о золотой гонке: «Будет приятно, если чемпионом станет «Краснодар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке?

— Я здоровый человек, не болею.

— Хорошо. Кому симпатизируете?

— Да сложно так сказать... Учитывая, что я работал в «Краснодаре», знаком со стратегией Сергея Николаевича Галицкого, который мечтал играть в Лиге чемпионов, взять титул, наверное, мне было бы приятно, если бы именно «быки» стали чемпионами.

— Есть уверенность, что «Факел» не вылетит?

— Сегодня же мы видели матч «Урал» — «Балтика». Хозяева вырвали победу на последних секундах. Каждый матч непредсказуем. Все в руках «Факела». Есть уверенность, что команда останется в РПЛ. Мне этого очень хочется. Все-таки большой труд вложил в этот коллектив. Вообще с нами злую шутку сыграло то, что мы набрали очень хороший ход.

— Вот как?

— Да. Превзошли ожидания общественности. Стали появляться хвалебные статьи про команду, отдельных футболистов. Это, наверное, нам помешало в психологическом плане. Мол, все уже решили... Сейчас я желаю «Факелу» одержать две победы в трех турах. Тогда задача будет решена.

Полностью интервью Ташуева читайте на «СЭ»

ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
2
3
Читайте также
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Полуфиналы «Евровидения» пройдут 7 и 9 мая в 22:00 мск
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
«Трактор» скинул Заварухина ради канадца, «Сибирь» возвращает бывших, а Корбит едет в «Спартак». Главные трансферные новости КХЛ на 7 мая
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
«Факел» заслужил ничью, Алип сыграл рукой. Вендел и Клаудиньо успокоились». Ташуев о спасении Воронежа
Ташуев: «Алип сделал движение рукой — это пенальти»
Булыкин: «Зенит» выглядит не очень сильно и мощно. Матчи с «Факелом» и «Рубином» доказывают это»
Якимов оценил ничью «Факела» в матче с «Зенитом»
Деменко: «Думаю, «Зенит» будет жаловаться на судейство в матче с «Факелом»
Агент Талаев оценил игру Маркова против «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: «Зенит» просто играет на классе, без агрессии. Возможно, есть проблемы с «физикой?»

Бывший вице-президент «Динамо»: «Сказал о чемпионстве команды еще перед весенним стартом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости