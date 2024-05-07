Верить в сказку. Быть как Фергюсон и Венгер. Колонка Казанского — про Унаи Эмери
Унаи Эмери мечтал попасть в сказку. Стать героем русской народной команды не получилось, во французском фольклоре не задержался. Только в Испании он к этому приблизился. Со скромными «Севильей» и «Вильярреалом» Унаи взял четыре европейских трофея. Для кого-то достаточно, чтобы сесть за письменный стол и думать над автобиографией. Но баску нужно было нечто особенное. Не писать сказку, а быть ее героем. Сделать такое, чтобы его ставили в пример всему футболу, а поколения слагали легенды: «Вот клуб, который построил Унаи!»
Так когда-то говорили про сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.
Эмери примеривается к славе большого масштаба.
Два года назад его позвали в Бирмингем спасти несчастную «Астон Виллу». Экспериментальные финансовые трюки китайского владельца Тони Ся и тренерские неудачи Стивена Джеррарда довели команду до зоны вылета.
Эмери тогда скучал в «Вильярреале». Удивительный поход в полуфинал Лиги чемпионов 22 года казался потолком для скромной команды, ла лигу не выиграть, нужен новый вызов.
Звонок из Бирмингема был вовремя. Он взял трубку.
В первой же игре под его присмотром «Вилла» победила «Манчестер Юнайтед» 3:1, и началось строительство. Финансируют этот объект американец Вес Эденс и египтянин Нассеф Савирис. «Вилла» — их большое совместное творчество. Хозяева клуба уже давно в спортивном бизнесе, помогая финансами командам НБА и НХЛ.
Задачу Эмери поставили без иллюзий — поднять команду вверх по таблице. А дальше «поговорим».
Унаи утомлял своих футболистов многочасовыми теориями и тренировками. Видео монтировал сам, за руку водил футболистов по полю, расставляя их в нужном ему ракурсе.
Его команды всегда хорошо знали, что делать с мячом и без мяча. Знали, как вести себя в переходных фазах. Только сильная теория способствует удачной практике — этому он учил всегда. Научил и бирмингемцев.
«Вилла» финишировала на седьмом месте чемпионата и получила право играть в Европе, в Лиге конференций.
Это был ошеломительный успех в глазах окружающих.
Но Эмери нужно больше.
Владельцы поверили в его амбиции и разрешили собрать собственную большую испанскую команду.
За футбольные операции в Бирмингеме отвечает Мончи. Человек, который когда-то вместе с Эмери сделал «Севилью» успешным европейским клубом. Личный помощник Унаи Дамьян Видагани теперь следит за всеми деталями быта главной команды и структуры всего клуба. Это треугольный фундамент власти.
«Разница между поражением и успехом — всего лишь время», — так говорит Видагани. Вместе с Мончи время они гарантируют, принимая всю критику и давление на себя. Баску нужно только творить на футбольном поле.
После шокирующего поражения от «Ньюкасла» в первой игре чемпионата (1:5) сэр Алекс Фергюсон сказал: «Я не могу поверить такому счету. «Астон Вилла» играла фантастически и пропустила плохие голы. Ты можешь выносить соперника, но не забить — вот, что случилось с «Виллой».
Эмери вряд ли нуждался в адвокате, но от такого отказываться нельзя. Слова великого тренера убедили Эмери в адекватности его методов. К концу календарного 2023 года «Астон Вилла» проиграла лишь трижды, победив почти всю верхушку — «Сити» (1:0), «Арсенал» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1). Поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» (0:3) выбивается из этой линейки. Однако игра на «Вилла Парк» еще впереди.
Эмери экспериментирует в своей схеме с двумя «десятками», он обогащает амплуа нападающего Олли Уоткинса. На новый уровень выходят как проверенные, так и молодые игроки. Он не делит команду на состав играющий и помогающий. Каждый знает свою роль и свою цену для процесса и результата.
Сейчас «Вилла» в полуфинале Лиги конференций. Шансы на финал теоретические. Эмери проиграл «Олимпиакосу» дома 2:4.
Но фокус сейчас совсем на другом. У «Астон Виллы» просто роскошные шансы быть в четверке, а значит, играть в Лиге чемпионов. До конца турнира два с половиной тура, отрыв от «Тоттенхэма», занимающего пятое место, по потерянным — четыре очка.
Главный турнир всей Европы — это большие деньги. Их есть на что и кого потратить. Аппетит явно вырос, состав требует усиления и уплотнения. Но гораздо важнее сама возможность оказаться в турнире, который бирмингемцы из скромного района Астон выигрывали более 40 лет назад.
Тогда это был Кубок европейских чемпионов. В финале в Роттердаме «Вилла» победила 1:0 «Баварию» с Румменигге, Брайтнером и Аугенталером. Захватив еще и Суперкубок Европы. Тогда этот трофей разыгрывали в январе в двух матчах. Сейчас звучит космически странно (как и в ситуации с «Баварией»), но «Астон Вилла» обыграла «Барселону» 3:1.
У Эмери нет задачи вернуть те времена. Ему нужно сделать что-то новое.
Уже по ходу этого сезона Эмери продлил контракт с клубом до 2027-го. Всего полтора года работы убедили владельцев, что баск — тот самый тренер, который может построить успешный клуб. Здесь и сейчас. На завтра и вдолгую. Как когда-то получилось у француза в «Арсенале» и шотландца в «МЮ».
Поэтому он отказал «Баварии». Там Унаи был бы очередным наемным тренером для истории великого клуба.
В Бирмингеме у него есть возможность стать героем сюжета своей сказки. Это куда интересней.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|0 : 0
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 4
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|1 : 3
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|5 : 1
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|1 : 0
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|5 : 0
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 2
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|4 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7