«Родина» подписала 25-летнего защитника Насырова

«Родина» объявила о переходе защитника Исламжана Насырова. 25-летний россиянин перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Его контракт с тульским «Арсеналом» истек в июне 2023 года.

В прошлом сезоне он провел 28 матчей в первой лиге и отдал 2 результативные передачи.