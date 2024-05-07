Карпин и Слишкович претендуют на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру месяца. На награду по итогам апреля претендует пять специалистов: Мурад Мусаев, Валерий Карпин, Игорь Осинькин, Сергей Игнашевич и Владимир Слишкович.

Главный тренер «Краснодара» Мусаев руководил командой в пяти матчах и набрал с ней 10 очков. Такой же результат показали Карпин с «Ростовом» и Осинькин с «Крыльями Советов».

«Балтика» Сергея Игнашевича в пяти встречах набрала 9 очков, а и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович руководил командой трижды. Красно-белые вместе с боснийцем одержали две победы — над «Ростовом» и «Локомотивом», а также сыграли вничью с ЦСКА.