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Сегодня, 10:55

Поль Погба снялся в кино

Виктория Кравченко
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Поль Погба.
Фото Global Look Press

Французский футболист Поль Погба стал актером, сообщает Le Parisien.

По данным источника, хавбек снялся в комедийном фильме «4 нуля». Погба сыграл человека, который занимается воспитанием юных футболистов. Премьера фильма состоится весной 2025 года.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.

Поль Погба
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 35 28 5 2 81-19 89
2
 Милан 35 21 8 6 67-42 71
3
 Ювентус 35 18 12 5 48-27 66
4
 Болонья 35 17 13 5 49-27 64
5
 Аталанта 34 18 6 10 63-38 60
6
 Рома 35 17 9 9 62-42 60
7
 Лацио 35 17 5 13 45-37 56
8
 Наполи 35 13 12 10 53-44 51
9
 Фиорентина 34 14 8 12 51-39 50
10
 Торино 35 11 14 10 31-31 47
11
 Монца 35 11 12 12 38-46 45
12
 Дженоа 35 10 13 12 41-43 43
13
 Лечче 35 8 13 14 32-50 37
14
 Верона 35 8 10 17 33-46 34
15
 Кальяри 35 7 12 16 37-60 33
16
 Фрозиноне 35 7 11 17 43-63 32
17
 Эмполи 35 8 8 19 26-50 32
18
 Удинезе 35 4 18 13 33-52 30
19
 Сассуоло 35 7 8 20 41-70 29
20
 Салернитана 35 2 9 24 27-75 15
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Торино – Болонья
 0 : 0
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Монца – Лацио
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Сассуоло – Интер
 1 : 0
5.05 13:30
Кальяри – Лечче
 1 : 1
5.05 16:00
Эмполи – Фрозиноне
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