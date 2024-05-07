Поль Погба снялся в кино

Французский футболист Поль Погба стал актером, сообщает Le Parisien.

По данным источника, хавбек снялся в комедийном фильме «4 нуля». Погба сыграл человека, который занимается воспитанием юных футболистов. Премьера фильма состоится весной 2025 года.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Погба является четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги Европы. Вместе со сборной Франции полузащитник стал чемпионом и вице-чемпионом мира.