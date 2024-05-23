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Сегодня, 17:33

РФС выдал «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ

Руслан Минаев
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Сергей Ткачев.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

«Арсенал» получил от Российского футбольного союза (РФС) лицензию РФС-1 для участия в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги.

«В соответствии с п.4.12. Приложения III Правил выдать Лицензию РФС I АНО ПФК «Арсенал» г. Тулы на спортивный сезон-2024/25 с условиями устранения выявленных несоответствий требованиям Правил», — говорится в сообщении на сайте союза.

17 мая РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии.

Ранее «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ и теперь сможет принять участие в этих встречах.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
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Иван Тимошенко

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СКА-Хабаровск

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