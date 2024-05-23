РФС выдал «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ

«Арсенал» получил от Российского футбольного союза (РФС) лицензию РФС-1 для участия в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги.

«В соответствии с п.4.12. Приложения III Правил выдать Лицензию РФС I АНО ПФК «Арсенал» г. Тулы на спортивный сезон-2024/25 с условиями устранения выявленных несоответствий требованиям Правил», — говорится в сообщении на сайте союза.

17 мая РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии.

Ранее «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ и теперь сможет принять участие в этих встречах.