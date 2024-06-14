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Источник: полузащитник Левин станет игроком «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Владислав Левин подпишет контракт с «Сочи», сообщает Legalbet.

По данным источника, соглашение южан с 29-летним игроком будет рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон.

В июне Левин покинул тульский «Арсенал» на правах свободного агента. Ранее он выступал за чешские «Словацко», «Богемианс» и «Младу Болеслав».

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей за «Арсенал», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Legalbet
Владислав Левин
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи
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3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
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 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
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 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
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 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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