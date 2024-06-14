Источник: полузащитник Левин станет игроком «Сочи»

Полузащитник Владислав Левин подпишет контракт с «Сочи», сообщает Legalbet.

По данным источника, соглашение южан с 29-летним игроком будет рассчитано на один год с возможностью продления на один сезон.

В июне Левин покинул тульский «Арсенал» на правах свободного агента. Ранее он выступал за чешские «Словацко», «Богемианс» и «Младу Болеслав».

В минувшем сезоне полузащитник сыграл 29 матчей за «Арсенал», забил два гола и сделал четыре результативные передачи.