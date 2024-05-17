РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии для участия в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) отказал трем клубам Мелбет-Первой лиги в получении лицензии для выступления в РПЛ на сезон-2024/25.

В выдаче лицензии отказано тульскому «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо». Среди команд первой лиги лицензию категории РФС-1 на новый сезон получили «Химки», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Родина».

Как сообщает пресс-служба РФС, отказ в выдаче лицензии можно оспорить до 23 мая. Ранее президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» рассказал о проблемах тульского «Арсенала» с получением лицензии РФС-1.

«Арсенал» с 52 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ. «Торпедо» (43 балла) располагается на 10-й позиции, а «СКА-Хабаровск» (41) — на 13-й.