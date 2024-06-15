«РБ Спорт»: «Зенит» выкупит Козлова у «Балтики» и продаст его в «Ростов»

«Зенит» планирует активировать опцию выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сине-бело-голубые выкупят 19-летнего футболиста, после чего он перейдет в «Ростов». У «Зенита» будет опция обратного выкупа полузащитника.

Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в зимнее трансферное окно. Он провел за калининградцев 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Балтика» финишировала на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и вылетела в первую лигу.