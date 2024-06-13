В «Балтике» уверены, что клуб вернется в РПЛ через год

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился мнением о будущем клуба после вылета из РПЛ.

«Где «Балтика» будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас все есть: и грамотный подход генерального директора, и — по-прежнему — поддержка Ростеха и области. К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствует нашим целям. Как бы ни было сложно, нет ни одной причины, по которой мы не могли бы вернуться», — цитирует директора Sport24.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 30 матчах. В FONBET Кубке России команда дошла до суперфинала, в котором уступила «Зениту» (1:2).