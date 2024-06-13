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Сегодня, 11:05

Директор «Балтики» — о Кубке России: «Обменял бы финал на выживание в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян допустил, что успешное выступление в FONBET Кубке России помешало клубу сохранить место в РПЛ.

«Сколько энергии и эмоций будет у команды, заранее не знаешь. Думаешь, их хватит, — и идешь к обеим целям. Да, если бы можно было отмотать время, наверное, мы бы, возможно, что-то поменяли. Но осознанно проиграть кубковый матч? Это надо либо выпускать очевидный резерв, либо просто выходить спустя рукава. Оба варианта были нереализуемы. У игроков ротации пошли травмы. Игнашевич использовал в том числе и игроков основы, дозируя их игровое время.

«Если бы не участвовали в Кубке, закончили бы лучше в РПЛ» — такие мысли возникали. Но это лишь допущение. Обменял бы путь до финала в Кубке на выживание? Конечно. Выиграть трофей можно и через год. А сейчас мы откатываемся назад и теряем в лучшем случае два года. Даже если сразу вернемся, должны будем заново вкатиться в РПЛ», — приводит слова Маргаряна Sport24.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. В финале Кубка России команда проиграла «Зениту» (1:2).

Источник: Sport24
Футбол
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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