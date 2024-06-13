Директор «Балтики» — о Кубке России: «Обменял бы финал на выживание в РПЛ»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян допустил, что успешное выступление в FONBET Кубке России помешало клубу сохранить место в РПЛ.

«Сколько энергии и эмоций будет у команды, заранее не знаешь. Думаешь, их хватит, — и идешь к обеим целям. Да, если бы можно было отмотать время, наверное, мы бы, возможно, что-то поменяли. Но осознанно проиграть кубковый матч? Это надо либо выпускать очевидный резерв, либо просто выходить спустя рукава. Оба варианта были нереализуемы. У игроков ротации пошли травмы. Игнашевич использовал в том числе и игроков основы, дозируя их игровое время.

«Если бы не участвовали в Кубке, закончили бы лучше в РПЛ» — такие мысли возникали. Но это лишь допущение. Обменял бы путь до финала в Кубке на выживание? Конечно. Выиграть трофей можно и через год. А сейчас мы откатываемся назад и теряем в лучшем случае два года. Даже если сразу вернемся, должны будем заново вкатиться в РПЛ», — приводит слова Маргаряна Sport24.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. В финале Кубка России команда проиграла «Зениту» (1:2).