Агент Дркушича прокомментировал интерес к игроку клубов РПЛ

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ.

«По поводу интереса к Дркушичу со стороны российских клубов могу сказать: да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально. Конечно, мы рассматриваем российские клубы как серьезные варианты. С другой стороны, если будет возможность сменить чемпионат, думаю, что это не будет легким решением», — цитирует Ратковица Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил два гола.