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Агент Дркушича прокомментировал интерес к игроку клубов РПЛ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов РПЛ.

«По поводу интереса к Дркушичу со стороны российских клубов могу сказать: да, мы разговариваем с российскими клубами и интерес точно есть. Ваня играет уже два с половиной года в России, лига ему подходит идеально. Конечно, мы рассматриваем российские клубы как серьезные варианты. С другой стороны, если будет возможность сменить чемпионат, думаю, что это не будет легким решением», — цитирует Ратковица Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил два гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-drkushicha-soobshil-ob-interese-k-zashitniku-so-storony-klubov-rpl-372448/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
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 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
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 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
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 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
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 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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