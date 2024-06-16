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Защитник «Сочи» Дркушич: «Чувствую себя немного россиянином»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал о жизни в России.

«Уже привык. И да, я чувствую себя немного россиянином, все-таки прожил здесь почти два года. Я выучил язык, понял менталитет, попробовал некоторую еду. Но надо отметить, что жизнь в Сочи сильно отличается от жизни в остальных городах России. Погода, люди, образ жизни — все другое. Немного исследовал только Питер и Москву, потому что там мы с командой, бывало, задерживались на пару недель. Иногда выходили с одноклубниками, гуляли по центру, где-то перекусывали», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 24-летний Дркушич сыграл за «Сочи» 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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3
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