Защитник «Сочи» Дркушич: «Чувствую себя немного россиянином»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал о жизни в России.

«Уже привык. И да, я чувствую себя немного россиянином, все-таки прожил здесь почти два года. Я выучил язык, понял менталитет, попробовал некоторую еду. Но надо отметить, что жизнь в Сочи сильно отличается от жизни в остальных городах России. Погода, люди, образ жизни — все другое. Немного исследовал только Питер и Москву, потому что там мы с командой, бывало, задерживались на пару недель. Иногда выходили с одноклубниками, гуляли по центру, где-то перекусывали», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 24-летний Дркушич сыграл за «Сочи» 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.