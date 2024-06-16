«Балтика» объявила об уходе чилийского нападающего Энрикеса

«Балтика» объявила об уходе чилийского нападающего Анхело Энрикеса, сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 30-летний форвард воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает досрочное расторжение соглашения в случае вылета команды из РПЛ.

Энрикес выступал за калининградский клуб с лета 2023 года. В общей сложности чилиец принял участие в 38 матчах команды, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в таблице РПЛ и вылетела в первую лигу.