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Бетеев назначен и.о. главного тренера «Алании»

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Россиянин Сослан Бетеев стал исполняющего обязанности главного тренера «Алании», сообщается в Telegram-канале клуба.

Напомним, 27 мая владикавказцы объявили об уходе Евгения Калешина, который возглавлял команду с декабря 2023 года. Контракт до лета 2027 года был расторгнуть по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Калешина «Алания» сыграла 14 матчей, 4 раза победила, 5 раз завершила встречи вничью и потерпела 5 поражений. Владикавказцы завершили сезон-2023/24 на восьмой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 49 очков.

Бетеев с 2021 года работал в академии «Алании», а также в 2023-м возглавлял «Аланию-2».

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
0
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Источник: полузащитник Левин станет игроком «Сочи»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
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Джонатан Окоронкво

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Ислам Машуков

Алания

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Енисей, Акрон

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 21 2 5
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