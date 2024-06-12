«Велес» продлил контракт с Кутеповым на один год

Президент «Велеса» Евгений Шиленков сообщил «СЭ» о продлении контракта с защитником Ильей Кутеповым.

«Продлен ли контракт? Да, подписали. Контракт рассчитан на один сезон», — сказал Шиленков «СЭ».

Кутепов перешел в «Велес» в сентябре 2023 года, он подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 30-летний россиянин провел 22 матча за команду и забил 2 гола.