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Сегодня, 19:15

Гендиректор «Арсенала» Зотов эмоционально отреагировал на получение лицензии РФС: «Получили и получили. Уже сил нет...»

Зарина Халимхонова
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов в комментарии для «СЭ» отреагировал на получение от Российского футбольного союза лицензии РФС-1 для участия в РПЛ сезона-2024/25.

«Получили и получили. Честно, уже сил нет. Была проделана большая работа. Мы очень благодарны РФС! Все на написано на их сайте. Больше нечего добавить», — сказал Зотов «СЭ».

Ранее «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ и теперь сможет принять участие в этих встречах.

В среду, 22 мая, стало известно о том, что команды РПЛ будут хозяевами первых стыковых матчей против клубов первой лиги.

Футбол
Первая лига
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
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РФС выдал «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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