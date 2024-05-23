КДК сократил дисквалификацию Калешина до 1 месяца и штрафа в 150 тысяч рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что штраф и дисквалификация тренера Евгения Калешина будут сокращены.

«9 ноября 2023 года Калешин, являющийся еще главным тренером «Акрона», был дисквалифицирован на три матча первой лиги за оскорбительное поведение в отношении в сторону официальных матча. Аналогичное нарушение в течение года является рецидивом, что и произошло.

Калешин присутствовал на КДК и полностью признал вину и извинился перед арбитрами. Также был изучен рапорт главного арбитра встречи, где было четко описаны слова, высказанные Калешиным. С недавних пор было введено такое понятие как рецидив. При рецидиве при подобном нарушении применяется дисквалификация не на матчи, а на время.

За рецидив применяется дисквалификация до 4 месяцев, а также штраф. Но, так как Калешин извинился перед арбитрами и признался, он будет дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафован на 150 тысяч рублей. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Если Калешин покинет нынешний пост тренера, то дисквалификация вступит в силу при назначении на новый пост. При окончании нынешнего сезона, оставшийся срок дисквалификации будет перенесен на начало следующего сезона», — сказал Григорьянц.

Калешин, во время работы главным тренером «Алании», получил красную карточку в первом тайме матча 33-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровск» (0:1).

(Денис Сафронов)