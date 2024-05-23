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КДК сократил дисквалификацию Калешина до 1 месяца и штрафа в 150 тысяч рублей

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что штраф и дисквалификация тренера Евгения Калешина будут сокращены.

«9 ноября 2023 года Калешин, являющийся еще главным тренером «Акрона», был дисквалифицирован на три матча первой лиги за оскорбительное поведение в отношении в сторону официальных матча. Аналогичное нарушение в течение года является рецидивом, что и произошло.

Калешин присутствовал на КДК и полностью признал вину и извинился перед арбитрами. Также был изучен рапорт главного арбитра встречи, где было четко описаны слова, высказанные Калешиным. С недавних пор было введено такое понятие как рецидив. При рецидиве при подобном нарушении применяется дисквалификация не на матчи, а на время.

За рецидив применяется дисквалификация до 4 месяцев, а также штраф. Но, так как Калешин извинился перед арбитрами и признался, он будет дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафован на 150 тысяч рублей. Перерыв не входит в срок дисквалификации. Если Калешин покинет нынешний пост тренера, то дисквалификация вступит в силу при назначении на новый пост. При окончании нынешнего сезона, оставшийся срок дисквалификации будет перенесен на начало следующего сезона», — сказал Григорьянц.

Калешин, во время работы главным тренером «Алании», получил красную карточку в первом тайме матча 33-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровск» (0:1).

(Денис Сафронов)

РФС
Артур Григорьянц
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
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 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
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