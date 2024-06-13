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Сегодня, 11:25

«Урал» продолжит арендовать «Екатеринбург-Арену» во время сезона первой лиги

Руслан Минаев
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«Урал» продлит аренду «Екатеринбург-Арены» во время матчей сезона-2024/25 первой лиги. Стадион вмещает 35 тысяч человек.

«Да, это так», — цитирует ТАСС пресс-службу клуба.

По итогам стыковых матчей «Урал» проиграл «Акрону» (0:2, 2:1) и покинул РПЛ.

Источник: ТАСС
Первая лига
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

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Ислам Машуков

Алания

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Динамо

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Сокол, Родина

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Алания

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