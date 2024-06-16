Калешин — о «Кодексе чести русского тренера»: «Кто-то взял и слил разговоры на кухне»

Бывший тренер «Алании» Евгений Калешин в разговоре с «СЭ» отреагировал на вышедший в СМИ «Кодекс чести русского тренера».

«Никто ничего не выпускал. Кто-то взял и слил какую-то информацию, разговоры на кухне. Кто вам дал информацию? Кто растиражировал пусть и комментирует это все. Мне комментировать нечего», — сказал Калешин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист намерен организовать тренерский профсоюз и вывести агентов из футбольных процессов.