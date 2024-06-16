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«Не будьте придурками!» Английские фанаты провоцируют немцев песней о Второй мировой войне

Английские фанаты провоцируют немцев песней о Второй мировой войне
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Болельщики сборной Англии
Болельщики сборной Англии.
Фото Global Look Press
Полиция бессильна.

В воскресенье на Евро стартует сборная Англии, а ее болельщики уже устроили скандал. В Дюссельдорфе и Гельзенкирхене толпы английских фанатов с пивом в руках исполняли песню «10 немецких бомбардировщиков». В Германии ее считают оскорбительной, а УЕФА и Английская футбольная ассоциация ранее обещали жестко наказывать фанатов за ее исполнение.

«10 немецких бомбардировщиков» появились во время Второй мировой войны. Британские дети пели ее во время атак немецких ВВС по Лондону и другим городам. Утверждается, что в результате бомбардировок погибло около 43 тысяч мирных жителей.

Текст песни «10 немецких бомбардировщиков» очень похож на детскую считалку «Десять негритят». В английской композиции несколько раз повторяется строчка «Десять немецких бомбардировщиков в небе». Затем идет припев: «Английские ВВС сбили один». По сюжету в небе не остается ни одного самолета: «Потому что английские ВВС сбили их».

В 1990-е годы она стала особенно популярной среди английских фанатов. Ее стали регулярно петь во время матчей против сборной Германии.

Футбольные чиновники уже давно пытаются бороться с тем, чтобы «10 немецких бомбардировщиков» не звучали на международных встречах. Перед стартом ЧМ-2006 в Германии тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, а также футболисты Дэвид Бекхэм, Майкл Оуэн и Уэйн Руни даже просили фанатов воздержаться от исполнения песни.

«Немцев это сильно задевает, речь идет о прошлом, которое они предпочитают не вспоминать», — приводит The Athletic слова профессора британской литературы в Регенсбургском университете Райнера Эмига.

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После ЧМ-2006 в Германии история с песней повторяется на Евро-2024. Начальник местной полиции Питер Бот признал, что стражи правопорядка бессильны в данной ситуации.

«Вот что я бы им сказал: не будьте придурками! — приводит слова Бота The Telegraph. — Да, они поют такую песню, но я не могу ее изменить. В Германии это не наказуемо. Надеюсь, что все остальные законопослушные болельщики посоветуют им прекратить заниматься подобным. Все люди в Германии знают, что с Англией существует давнее соперничество, но исключительно в спорте. Наши страны были и остаются союзниками на протяжении более семи десятилетий».

При этом начальник полиции заявил, что любой болельщик, замеченный в нацистском приветствии, будет арестован, так как в Германии это считается преступным действием.

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В мае появилась информация, что немецкие власти будут передавать британским коллегам данные о фанатах, которых уличат в насмешках над Второй мировой войной. По данным The Sun, размер денежного штрафа может достичь месячной заработной платы.

До первого матча сборной Англии с Сербией на чемпионате Евро-2024 осталось совсем немного. Будут ли подобные провокации на ближайшей игре, узнаем скоро.

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