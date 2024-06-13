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Сегодня, 13:05

Директор «Балтики»: «Никто не брал Арбузова для второй лиги»

Руслан Минаев
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал переход хавбека Ярослава Арбузова из ЦСКА.

«Никто не брал Арбузова для второй лиги. Он прошел сборы с основой от и до. Но оказался тем самым третьим номером. Это где-то и его вина, и моя, и тренерский штаб был к нему слишком строг. Но Ярик не закончился, за БФУ играет ярко. Так и не проявит себя в основе — ну, найдет себе другую команду. Я верю, что у него большое будущее, если будет выкладываться на все 100 процентов», — цитирует директора Sport24.

20-летний Арбузов перешел из ЦСКА в январе 2024 года, но пока не провел за основу «Балтики» ни одного матча.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Балтика
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2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
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 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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12
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
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Шинник – Арсенал
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