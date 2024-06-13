Директор «Балтики»: «Никто не брал Арбузова для второй лиги»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал переход хавбека Ярослава Арбузова из ЦСКА.

«Никто не брал Арбузова для второй лиги. Он прошел сборы с основой от и до. Но оказался тем самым третьим номером. Это где-то и его вина, и моя, и тренерский штаб был к нему слишком строг. Но Ярик не закончился, за БФУ играет ярко. Так и не проявит себя в основе — ну, найдет себе другую команду. Я верю, что у него большое будущее, если будет выкладываться на все 100 процентов», — цитирует директора Sport24.

20-летний Арбузов перешел из ЦСКА в январе 2024 года, но пока не провел за основу «Балтики» ни одного матча.