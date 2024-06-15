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Сегодня, 20:56

Сборная Испании разгромила Хорватию на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испания — Хорватия.
Фото AFP

Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 3:0.

В стартовом составе сборной Испании вышел Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. 16-летний полузащитник отметился голевой передачей.

Счет на 29-й минуте с передачи Фабиана Руиса открыл Альваро Мората. Три минуты спустя Руис сам удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет в конце первого тайма установил Дани Карвахаль.

На 80-й минуте хорваты могли сократить отставание в счете, но Бруно Петкович не реализовал пенальти, после чего поразил ворота испанцев, но главный арбитр матча Майкл Оливер отменил взятие ворот после подсказки ВАР.

Сборная Испании (3 очка) возглавила группу B. Хорватия (0) опустилась на последнее место. В другом матче этого квартета сборная Италии сыграет с Албанией. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
3:0
Хорватия

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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