Хавбек Коновалов перешел в «Торпедо»

Полузащитник Игорь Коновалов перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/24 футболист провел 1 матч в РПЛ за «Рубин», а в весенней части играл за «СКА-Хабаровск», проведя в первой лиге 13 матчей и забив 1 гол.

Коновалов — воспитанник «Спартака». Ранее он играл за «Кубань», «Ахмат», тульский «Арсенал», «Урал» и «Спартак-2».