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Сегодня, 23:15

Рекорд Кириченко побит спустя 20 лет. Байрами забил быстрейший гол в истории Евро

Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Недим Байрами.
Фото AFP
Недим Байрами праздует гол в ворота сборной Италии.
Фото Reuters
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Потребовалось всего 23 секунды.
Чемпионат Европы. Группа B
15 июн, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Италия
Албания

Евро-2024 идет всего пару дней, но рекорды уже падают один за другим. Сперва Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы (а позднее еще и самым молодым ассистентом), а потом матч итальянцев и албанцев принес новое достижение. Кстати, не самое приятное для России.

Ламин Ямаль. Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро. В 16 лет оформил голевой пас!

Албанцы сразу же после стартового розыгрыша отправили мяч на фланг, но неточно — он ушел в аут. А вот с вбрасыванием красно-черным повезло — Димарко фактически отдал голевую передачу Недиму Байрами — тот красиво прошил ворота Доннаруммы. На гол албанцы потратили 23 секунды — абсолютный рекорд.

Недим Байрами праздует гол в ворота сборной Италии.
Фото Reuters

Обиден он тем, что прежний рекорд принадлежал Дмитрию Кириченко. Нападающий установил его на Евро-2004. Сборная России на том турнире выступила отвратительно, всухую уступив испанцам (0:1) и португальцам (0:2), но в матче с греками нашлось место позитиву.

Кириченко, весь турнир просидевший в запасе, на игру со сборной Греции вышел в старте. Он же развел мяч с центра вместе с Булыкиным — потом Аленичев сфолил, греки залезли в офсайд... Выносить пришлось Вячеславу Малафееву. Вратарь справился так хорошо, что попал прямо на ногу Кириченко, стоявшему у штрафной, — тот обыграл летевшего на него Костаса Кацураниса и забил в ближний угол. Гол был оформлен на 67-й секунде встречи.

Теперь это достижение пало. Но расслабляться Байрами не стоит — даже на таком уровне забить можно еще резвее. Самый быстрый гол в истории чемпионатов мира принадлежит Хакану Шукюру — всего 11 секунд! А самый быстрый гол в истории футбола занял всего 2,8 секунды — в феврале 2024-го с центра поля отметился нападающий «Кройдона» Райан Холл.

Дмитрий Кириченко
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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