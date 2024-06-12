Спортдир «Балтики» — о Латышонке: «Он способен быть основным в «Зените», «Спартаке» и «Динамо»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян считает, что голкипер калининградцев Евгений Латышонок может стать первым номером в топ-клубе РПЛ.

«Его можно представить в «Зените», «Спартаке», «Динамо» — всюду Женя способен быть основным», — цитирует Маргаряна Sport24.

25-летний вратарь выступает за «Балтику» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он провел за команду 34 матча, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.