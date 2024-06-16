Защитник «Сочи» Дркушич: «Ротенберг пытался мотивировать команду»
Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал о том, как владелец клуба Борис Ротенберг подбадривал команду.
«Босс приходил на наши тренировки и игры несколько раз. Он пытался мотивировать команду, говорил, что верит в нас и полностью нам доверяет. Обещал ли он нам какие-то бонусы? Я такого не слышал», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
«Сочи» по итогам минувшего сезона занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в первую лигу.
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
|6
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|
14
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|30
|7
|9
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|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
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|26
|
16
|Сочи
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|5
|9
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
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|25.05
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Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
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|
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Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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