Защитник «Сочи» Дркушич: «Ротенберг пытался мотивировать команду»

Защитник «Сочи» и сборной Словении Ваня Дркушич рассказал о том, как владелец клуба Борис Ротенберг подбадривал команду.

«Босс приходил на наши тренировки и игры несколько раз. Он пытался мотивировать команду, говорил, что верит в нас и полностью нам доверяет. Обещал ли он нам какие-то бонусы? Я такого не слышал», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

«Сочи» по итогам минувшего сезона занял последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России и вылетел в первую лигу.