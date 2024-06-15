«Краснодар» подписал вратаря, который отказал «Спартаку». Дюпин заменит Сафонова в основе?
Серебряные призеры сезона-2023/24 в РПЛ оперативно подписали вратаря на замену Матвею Сафонову, который вчера уехал в «ПСЖ». Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. 36-летний российский футболист подписал с «быками» контракт до 30 июня 2025 года.
При этом ранее появлялась информация, что на Дюпина выходили представители «Спартака», но Юрий все равно выбрал «Краснодар».
Пресс-служба «быков» представила подписание Дюпина в стиле фильма «Терминатор». В видеоролике вратарь в кожаной куртке и в солнцезащитных очках под музыку из картины Джеймса Кэмерона подходит к манекену в форме нового клуба и произносит фразу: «Мне нужна эта одежда», отсылая на персонажа актера Арнольда Шварценеггера.
Дюпинатор — прозвище Дюпина, которое ему дали одноклубники во времена выступления за «СКА-Хабаровск» с 2015 по 2016 год. Безусловно, голкиперу его дали не только из-за созвучности со словом терминатор.
В минувшем сезоне Дюпин сыграл в 29 матчах за «Рубин» и пропустил 35 голов. На счету голкипера также девять сухих игр. Одна из самых ярких была в гостевой встрече против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ 24 апреля. Тогда на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Дюпин совершил девять сейвов и повторил свой личный рекорд. Столько же спасений было против «Динамо» в 2021 году.
Дюпин занял второе место среди вратарей по количеству предотвращенных голов в весенней части сезона-2023/24 в чемпионате России. По данным портала Opta Sports, у него — 1,9 предотвращенных забитых мяча. По данному показателю его опередил только вратарь Евгений Латышонок, который 14 июня подписал контракт с «Зенитом». В активе новичка сине-бело-голубых — 5,4 предотвращенных гола в РПЛ весной.
Кроме того, Дюпин вошел в топ-3 лучших голкиперов по количеству отбитых ударов в прошлом сезоне РПЛ. Как утверждает РУСТАТ, на счету уроженца Барнаула 95 отраженных из 135 ударов в створ ворот. Дюпинатор уступил по этому показателю только Илье Лантратову из «Локомотива» (96 из 143) и Матвею Сафонову (104 из 137).
Очевидно, что в лице Дюпина «быки» приобретают опытнейшего и сильного вратаря, но остается вопрос, будет ли он основным.
В «Краснодаре» еще есть другой классный голкипер — Станислав Агкацев, который вряд ли легко уступит место в основном составе. 22-летний талантливый россиянин обязательно будет конкурировать за место в старте с Дюпиным, а главный тренер команды Мурад Мусаев займется решением задачи с выбором первого номера. Приятная головная боль. Не правда ли?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4