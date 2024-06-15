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«Краснодар» подписал вратаря, который отказал «Спартаку». Дюпин заменит Сафонова в основе?

«Краснодар» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Юрий Дюпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
36-летний уроженец Барнаула является одним из лучших голкиперов в чемпионате.

Серебряные призеры сезона-2023/24 в РПЛ оперативно подписали вратаря на замену Матвею Сафонову, который вчера уехал в «ПСЖ». Как ранее сообщал «СЭ», голкипер Юрий Дюпин покинул «Рубин» и перешел в «Краснодар» на правах свободного агента. 36-летний российский футболист подписал с «быками» контракт до 30 июня 2025 года.

При этом ранее появлялась информация, что на Дюпина выходили представители «Спартака», но Юрий все равно выбрал «Краснодар».

Пресс-служба «быков» представила подписание Дюпина в стиле фильма «Терминатор». В видеоролике вратарь в кожаной куртке и в солнцезащитных очках под музыку из картины Джеймса Кэмерона подходит к манекену в форме нового клуба и произносит фразу: «Мне нужна эта одежда», отсылая на персонажа актера Арнольда Шварценеггера.

Дюпинатор — прозвище Дюпина, которое ему дали одноклубники во времена выступления за «СКА-Хабаровск» с 2015 по 2016 год. Безусловно, голкиперу его дали не только из-за созвучности со словом терминатор.

В минувшем сезоне Дюпин сыграл в 29 матчах за «Рубин» и пропустил 35 голов. На счету голкипера также девять сухих игр. Одна из самых ярких была в гостевой встрече против «Зенита» (2:0) в 21-м туре РПЛ 24 апреля. Тогда на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Дюпин совершил девять сейвов и повторил свой личный рекорд. Столько же спасений было против «Динамо» в 2021 году.

Юрий Дюпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дюпин занял второе место среди вратарей по количеству предотвращенных голов в весенней части сезона-2023/24 в чемпионате России. По данным портала Opta Sports, у него — 1,9 предотвращенных забитых мяча. По данному показателю его опередил только вратарь Евгений Латышонок, который 14 июня подписал контракт с «Зенитом». В активе новичка сине-бело-голубых — 5,4 предотвращенных гола в РПЛ весной.

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Кроме того, Дюпин вошел в топ-3 лучших голкиперов по количеству отбитых ударов в прошлом сезоне РПЛ. Как утверждает РУСТАТ, на счету уроженца Барнаула 95 отраженных из 135 ударов в створ ворот. Дюпинатор уступил по этому показателю только Илье Лантратову из «Локомотива» (96 из 143) и Матвею Сафонову (104 из 137).

Очевидно, что в лице Дюпина «быки» приобретают опытнейшего и сильного вратаря, но остается вопрос, будет ли он основным.

В «Краснодаре» еще есть другой классный голкипер — Станислав Агкацев, который вряд ли легко уступит место в основном составе. 22-летний талантливый россиянин обязательно будет конкурировать за место в старте с Дюпиным, а главный тренер команды Мурад Мусаев займется решением задачи с выбором первого номера. Приятная головная боль. Не правда ли?

Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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 2 : 0
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