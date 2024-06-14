«Сочи» объявил о переходе Юрия Медведева в «Слован»

Защитник «Сочи» Юрий Медведев покинул команду, сообщает пресс-служба сочинцев.

27-летний чех продолжит карьеру в «Словане», за который выступал до перехода в «Сочи» летом прошлого года.

Медведев провел за «Сочи» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в первую лигу.