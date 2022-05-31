Полузащитник Дмитрий Кабутов стал очередным новичком «Рубина»

«Рубин» подписал контракт с 30-летним полузащитником Дмитрием Кабутовым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Ранее Кабутов и «Уфа» договорились о досрочном расторжении контракта на обоюдных условиях.

Дмитрий перешел в «Уфу» в начале 2022 года из «Крыльев Советов». За «Уфу» он провел 13 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

31 мая «Рубин» объявил о заключении контрактов с еще двумя игроками — полузащитником Валерием Чуперкой и хавбеком Александром Зотовым.